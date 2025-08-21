  1. Anasayfa
ÖTV düzenlemesi sonrasında en çok tercih edilen araçlar listesi değişti

Güncelleme:

Son yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları hızla yükselirken, ikinci elde aynı oranda artış yaşanmadı. Araç alacakların önemli bir kısmı ikinci ele yönelince piyasada hareketlilik arttı.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak Temmuz ayının son haftası yürürlüğe girmişti.

Yeni düzenlemeye göre, yerli üretim binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında düşürüldü. Buna karşın, ithal ve lüks sınıftaki araçların ÖTV oranlarında 10 ila 20 puanlık artış yapıldı. 

Elektrikli araçlarda ise yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV oranları yüzde 25, 55, 65 ve 75’e çıkarıldı. Ayrıca, elektrikli otomobillerde matrah sınırları da yükseltildi. Plug-in Hibrit (şarj edilebilir hibrit) araçlarda da yüzde 30, 60 ve 70 olarak uygulanan ÖTV oranları, yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 45, 75 ve 85 olarak belirlendi.

Sıfır km otomobil piyasasında tüm fiyatları değiştiren bu ÖTV düzenlemesinin ardından bazı araçların fiyatları ucuzlarken bazılarının fiyatları ise daha da arttı.

Son yapılan ÖTV düzenlemesi otomotiv sektörünü etkiledi. Yeni düzenleme sonrası vergi oranlarındaki artış binek ve SUV araçlarda yüzde 5, hafif binek ticari kategoride yüzde 6-7 olarak gerçekleşmişti.

Özellikle 4x4 pick-up modellerde vergi oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılarak ciddi artış yaşanmıştı. Elektrikli araçlarda ise ÖTV oranları yüzde 10’dan yüzde 25’lere yükselmişti. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış ise ÖTV’lerdeki artış kadar olmadı. İkinci el otomobillerde fiyat artışı düşük seviyede kalınca araç almak isteyenler de ikinci el otomobile yöneldi. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.

ÖTV düzenlemesinin ikinci el otomobil satışlarına artış olarak yansıdığını ifade eden galerici Hakan Eryüksel, ikinci el araçlara sıfır araçlar kadar zam gelmediğini söyledi. Eryüksel, "Benzinli araçlarda ÖTV’ler yüzde 10-15 civarı artış gösterdi. En fazla artış olan araçlar pick-up'lar oldu, ÖTV oranı yüzde 4-5’ten yüzde 50’lere çıkınca liste fiyatları da yaklaşık yüzde 50 arttı. Elektrikli araçların liste fiyatlarında da yüzde 10 gibi bir artış oldu, bazı segmentlerinde artış yüzde 20’ye kadar çıktı. Bu artışlar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıdı, ÖTV zamlarındaki oranlar kadar olmasa da araç başına 50-250 bin TL arasında artış söz konusu oldu. İkinci el araçlara talep bu dönemde arttı. İnsanlar yeni rakamlara da alışınca sıfır araçlara da talep artacaktır. Sıfır araçlara zam geldiğinde ikinci el araçlara yönelim artıyor" şeklinde konuştu.

İkinci el piyasasında fiyatların dengelendiğini, sert yükselişlerin görülmediğini belirten Eryüksel, "Şu an ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar dengeli seyrediyor. Model yılı yüksek kilometresi düşük araçlar tercih ediliyor. Rakamsal olarak 1-1,5 milyon lira değerindeki araçların alım satımı arttı. Şu dönemde ÖTV artışlarından dolayı ikinci el piyasası biraz hareketlenmiş olsa da önümüzdeki ay daha da hareketlenecektir" ifadelerini kullandı.

İHA

ötv düzenlemesi ötv düzenleme araç satışları
