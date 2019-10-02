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  4. 02 Ekim 2019 09:35

Taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın düşük faizli taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı. Kampanya 1 Ekim ile 31 Aralık arasında geçerli olacak.

Taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

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otomobil , kamu bankaları , düşük faizli taşıt kredisi
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