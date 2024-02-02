Tesla 2,2 milyon aracını geri çağıracak

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu nedeniyle ABD'de yaklaşık 2,2 milyon aracını geri çağıracak.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu nedeniyle ABD'deki yaklaşık 2,2 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

Geri çağrılacak araçlar arasında Model S, Model X, 2017-2023 Model 3, Model Y ve 2024 Cybertruck araçları bulunuyor.

NHTSA son olarak ise 22 Aralık 2023 tarihinde Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılma riski nedeniyle ABD'deki 120,423 aracın geri çağrıldığını açıklamıştı.

NHTSA, 13 Aralık 2023 tarihinde ise Tesla'nın otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarından 2 milyon civarını geri çağırdığını duyurmuştu.