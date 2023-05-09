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Tesla'dan Türkiye'ye ilk teslimat

Tesla'dan Türkiye'ye ilk teslimat
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Türkiye pazarına Nisan ayında giren Tesla’nın ‘Model Y’ aracının ilk teslimatı yapıldı.

Tesla’nın Türkiye satışları, 4 Nisan’da online olarak başladı ve Türkiye’de ilk olarak Y modelinin üç farklı versiyonunun satılacağı açklandı.

Şirket, ilk teslimatın dün yapıldığını duyurdu.

Modelin 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 634 bin 719 lira. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlayacak.

 

Etiketler tesla model y teslimat tesla teslimatı
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