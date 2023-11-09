Togg almak isteyenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un günlük üretim kapasitesi 280 adede çıkarken, 2024'te banttan inen araç sayısı 80 bini aşacak. Kapasitenin artmasıyla Togg satışları kurasız şekilde yapılacak. Ayrıca Togg'un sedan modeli için de gelecek yıl düğmeye basılacak.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretimi son gaz devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a sahip olmak isteyenler 2024'te kurasız sipariş verebilecek.

Bu yıl günlük üretimin yetişmemesinden kaynaklı doğrudan sipariş verilemeyip kuraya tabi tutulan TOGG'un kapasitesini artırması da sıra bekleyen vatandaşların rahatlıkla satın alabileceği döneme geçilebileceğinin sinyalini verdi.

SİPARİŞLER TRUMORE ÜZERİNDEN ALINACAK

Günlük üretim kapasitesi ekim ayı itibarıyla çift vardiyayla 280 adede kadar çıkan milli otomobil Togg'un aynı hızda devam etmesi halinde gelecek yıl 80 bin adedin üzerinde üretim yapacağı anlamına geliyor. 2024'te öncelik bu yıl kurayla belirlenen 20 bin asil talihlinin ardından 20 bin yedek talihlinin olacak. 80 bin adet üretim yapılması halinde ise kalan 60 bin adetlik kapasitenin kura yoluyla değil, Trumore üzerinden sipariş yoluyla alınması bekleniyor.

SEDAN İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

TOGG'un sedan modeli için ise gelecek yıl düğmeye basılacak. SUV'a göre daha uygun fiyatlı olması beklenen sedan TOGG T10S'in 2025'te ihracata Avrupa'dan başlanacağı belirtiliyor.