  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. TOGG'dan müjdeli haber: Kilit aşamalardan biri tamamlandı

TOGG'dan müjdeli haber: Kilit aşamalardan biri tamamlandı

TOGG'dan müjdeli haber: Kilit aşamalardan biri tamamlandı

2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağı açıklanan yerli otomobilin üretim tesisindeki kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Türkiye yerli arabasını merakla beklerken Togg'dan bir paylaşım daha geldi. 'Kilit bir aşama daha kusursuz bir şekilde tamamlandı' denildi. 

Ayrıca parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.

Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik''

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirtmiş, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını da söylemişti.

 

TOGG Almanya'da görüntülendi! Tasarımda dikkat çeken değişiklikTOGG Almanya'da görüntülendi! Tasarımda dikkat çeken değişiklikOtomobil

 

Etiketler togg kilit aşama gemlik üretim tesisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun ''kaçış planı'' videosuna 6'lı masadan itiraz
7 bin yıllık tohumlar çiftçiye umut oldu: ''Buğday sorunu kalmayacak''
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar
Meteoroloji'den hem sıcak hem yağış uyarısı!
Valilik duyurdu! 15 gün boyunca yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harcama rekoru
SGK'dan özel hastaneler için flaş karar
Hükümetten konut krizi için yeni hamle: Ucuz arsa satışı yapılacak
Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Yer: İstanbul... Şehrin göbeğinde yılan paniği