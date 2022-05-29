TOGG'dan müjdeli haber: Kilit aşamalardan biri tamamlandı

2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağı açıklanan yerli otomobilin üretim tesisindeki kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Türkiye yerli arabasını merakla beklerken Togg'dan bir paylaşım daha geldi. 'Kilit bir aşama daha kusursuz bir şekilde tamamlandı' denildi.

Ayrıca parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.

Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik''

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını belirtmiş, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını da söylemişti.