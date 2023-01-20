  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. TOGG'dan ön sipariş müjdesi

TOGG'dan ön sipariş müjdesi

TOGG'dan ön sipariş müjdesi
Güncelleme:

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Trumore adlı mobil uygulamaya indirip çekilişe katılanların TOGG için ön sipariş verme hakkı kazanacağını açıkladı.

Togg'da önemli gelişme yaşandı. Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Togg, ekosisteminde önemli bir rolü olan mobil uygulaması Trumore'u yayımladı.

Togg, Trumore'u akıllı telefonlarına indirenlerin ister NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak isterse de çekilişe katılarak ön sipariş verme hakkı doğacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan paylaşım şöyle:

 

Etiketler togg ön sipariş Trumore
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada
4 farklı dev kurumdan altın tahminleri
Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu!
AK Parti ile MHP bu önergeyi de reddetti
Bülent Arınç'tan İmamoğlu kararı için olay sözler: ''Yapmayın diye yalvardım''
EYT'lilerin emekli maaş hesabı değişti: O zam hayal oldu
Şahmaran'ın galasına Serenay Sarıkaya damgası
Çocuk istismarına suçüstü! 22 zanlı gözaltında
Hangi ceza ve borçlar yapılandırılacak ? İşte madde madde af paketi
Canlı yayında ''hayırlı olsun'' deyip Altılı Masa'nın adayını açıkladı