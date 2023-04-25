Trafiğe kayıtlı araç sayısı 27 milyona dayandı

TÜİK verilerine göre, Mart ayında 191 bin 729 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 26 milyon 937 bin 791 oldu.

TÜİK, Mart 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart ayında 191 bin 729 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 40,2'sini motosiklet, yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 11,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında 76 bin 351 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı. Bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54, minibüste yüzde 50, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken, özel amaçlı taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, yüzde 95,7 artarken; motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791 oldu. Taşıtların yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,9'unu motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN TAŞITLAR

Mart ayında 1 milyon 66 bin 442 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-MART DÖNEMİ

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 olurken; kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 oldu. Böylece ocak-mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti. Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 otomobilin yüzde 66,6'sı benzinli, yüzde 20,5'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 2'si LPG'li. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 475 bin 191 adet otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,7'si LPG'li, yüzde 27,2'si benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 otomobilin yüzde 35,5'i 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 22,0'ı 1301-1400, yüzde 8,6'sı 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2 bin, yüzde 0,7'si 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. 204 bin 666 otomobilin yüzde 36,4'ü beyaz, yüzde 30,4'ü gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 8,2'si siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,5'i sarı renkli.

DHA