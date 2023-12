Türkiye'nin en çok satan yerli üretim otomobiline zam geldi

Otomotiv satışlarındaki istatistiklerde Türkiye'de en çok satılan otomobil olarak liste başında yer alan Fiat Egea'nın tüm serisine zam geldi.

HABER3.COM

2015 yılında piyasaya çıkan ve 8 yıldır Türkiye'de otomotiv pazarının zirvesinde yer alan Fiat Egea'nın tüm serisine zam geldi.

Fiat, aralık ayında Egea fiyatlarında 17 bin TL’ye varan bir zam yaptı.

Buna göre, Egea’nın başlangıç fiyatı 777 bin 900 TL’den 794 bin 900 TL’ye çıktı.

Egea’nın en yüksek fiyatlı versiyonu ise 1 milyon 428 bin 900 TL oldu.

Fiat Egea'nın zamlı fiyatları şöyle:

Not: Aşağıdaki fiyatlar ilgili Egea modellerinin giriş fiyatlarıdır, Plus Paket, Güvenlik Paket, Özel Renkler, Geri Görüş Kamerası ve 7 Inc Renkli Gösterge Paneli gibi ekstralar aşağıdaki fiyatlara dahil değildir.

Egea Sedan Easy: 794.900 TL

Egea Sedan Urban: 854.900 TL

Egea Sedan Lounge: 904.900 TL

Egea Sedan Limited: 954.900 TL



Egea Harchback Street: 854.900 TL

Egea Cross Easy: 877.900 TL

Egea Cross Urban: 917.900 TL

Egea Cross Lounge: 967.900 TL

Egea Cross Limited: 1.003.900 TL



Egea Cross Urban Hibrit: 1.328.900

Egea Cross Lounge Hibrit: 1. 378.900

Egea Cross Limited Hibrit: 1.428.900 TL

Egea Cross Wagon Urban: 1.228.900 TL

Egea Cross Wagon Lounge: 1.111.900 TL