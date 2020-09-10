Vatandaş isyan etti: ''PTT'de soygun var''

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Yılmaz, PTT'nin HGS sistemindeki para yatırma seçeneğini eleştirdi.

Yılmaz, "1000 lira yükleyeyim diyorsun olmuyor. 250 lira Osmangazi'de bitiyor zaten. Her 250 lirada 5 lira hizmet bedeli ödüyorsun" dedi.

Yılmaz, "OGS kullan" şeklindeki eleştirilere "Arkadaşlar OGS’nin varlığından haberdarım elbet. Ben başka bir şey soruyorum?" diyerek karşılık verdi.

Vatandaşlar zarar uğratıldıklarını ifaderek yapılan işleme tepki gösterdiler.