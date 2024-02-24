Volkswagen ve Audi binlerce aracı yangın riskiyle geri çağırdı

Volkswagen ve Audi grubunun bir parçası olan Audi, yangın riski taşıyan bir sorun nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı.

Alman şirketlerin açıklamasına göre binlerce Golf, Jetta ve A3 modeli yangın riskiyle karşı karşıya. Shiftdelete’nin haberine göre üretimde oluşan bir sorun nedeniyle bazı modellerde yakıt sızıntısı olabileceğinden toplam 261 bin 257 araç geri çağrıldı. Sürüm 2.0 olarak geliştirilen yeni pompayla araçların yıllarca sorunsuz kullanılacağı kaydedildi. Volkswagen Grup bu sorun nedeniyle 2015-2020 Audi A3 Sedan, 2015-2019 Audi A3 Cabrio, 2019-2020 Volkswagen Jetta GLI, 2015-2020 Volkswagen Golf, 2015-2020 Volkswagen Golf GTI, 2015-2019 Sportwagen modellerini servise davet etti.