Yamaha'dan bakım için motor yağı değişiminde Yamalube’den %50 indirim avantajı

Yetkili servislerinde 3 yaş üstü tüm motosikletler için 12-26 Kasım tarihleri arasında ‘Yamalube Deneyim Günleri’ni başlatan Yamaha, işçilik ücreti ödemeden Yamalube'u yüzde 50 indirim avantajıyla deneyime sunuyor.

Motosikletin performansını her koşulda en üst seviyede tutabilmek için düzenli olarak yağın değiştirilmesi gerekiyor. Motosikletlerine iyi bakan sürücüler için bugünlerde kampanya başlatan Yamaha Motor Türkiye, yetkili bayilerinde orijinal Yamaha Motor Yağı Yamalube ile yağ değişimi yapmak isteyen kullanıcılara yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Üstelik yağ değişimine özel açılan online randevu formu ile süreç, zaman kaybı olmadan hızla gerçekleşiyor. Yamalube ürünleri sadece Yamaha markası için değil tüm motosiklet markalarının kullanabileceği, motorun sıvı parçası olarak yaratıldı. Deniz, yol ya da zorlu koşullar gibi tüm farklı ortamlarda kullanılan araçlar düşünülerek üretilen Yamalube yağları, her zaman maksimum performansı ortaya çıkarıyor ve araçların ömrünü uzatıyor. Motor yağı, motorun çalışması ve performansı için hayati önem taşıyor ve etkinliği kullanımla birlikte kademeli olarak azalıyor. Yağı değiştirmeden bozulmaya bırakmak, daha düşük motor performansına ve en kötü senaryoda motor arızasına neden oluyor.

Daha uzun motor ömrü ve daha üstün performans için Yamalube...

Motosikletlerin kalbi olan motor, birçok hareketli parçadan oluşuyor. Yağlama olmazsa, bu parçalar sürtünmenin neden olduğu ısıdan dolayı hasar görüyor. Yağlamanın amacı, sürtünme ve ısıyı azaltmak için hareketli parçaların sürtünme yüzeylerinde yağ filmleri oluşturmak ve böylece parçaları aşınma ve hasara karşı korumak. Aynı zamanda yağlama, sürtünme önleyici etkisi, soğutma etkisi, izolasyon etkisi, tampon etkisi, pas önleyici etkisi ve temizleme etkisi sayesinde motorun düzgün çalışmasına yarıyor. Yamalube yağları yüksek ince tabaka dayanıklılığı ile daha seri vites geçişine olanak sağlıyor, motor ve şanzımanı koruyarak daha uzun motor ömrünü garanti ediyor. Yamalube, kir ve aşındırıcı tozlar gibi motor performansını olumsuz etkileyen yabancı maddeleri ufak parçacıklar halinde dağıtıp yayarak yağın düzgün ve rahat akmasına sağlıyor.