Bahar alerjisi olanlar kötü haber

Bilim insanları küresel ısınmanın korkutucu bir etkisini daha gözler önüne serdi... Uzmanlar, ortalama olarak polen mevsiminin 1990'lara göre 20 gün daha uzadığını ve bu durum da polen alerjisi olanları büyük oranda etkilediğini duyurdu.

ABD ve Kanada’da yapılan ve Proceedings of the National Academy of Sciences isimli saygın dergide yayınlanan araştırmada bilim insanları doğanın bu dönüşüme adapte olmaya çalıştığını ortaya çıkarırken polen mevsiminin ise yaklaşık 3 kat daha da uzamaya başladığını duyurdu.

Bilim insanları ABD ve Kanada’daki 60 polen toplama merkezinden elde ettikleri verileri kamuoyu ile paylaşırken 1990’da polen mevsiminin yaklaşık 10 gün sürdüğünü fakat bu sürenin 30 yıl içerisinde uzadığını açıkladı. Bilim insanları, “Kuzey Amerika’da polen mevsimi 30 yıl önceye göre 20 gün uzadı ve yaklaşık 30 gün oldu” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları bu artışın en azından yarısının küresel ısınma ile bağlantılı olduğunu söylerken, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun da etkili olduğunu ima etti.

Araştırmayı yürüten ve Utah Üniversitesi’nde görevli William Anderegg, “Daha ılık kışlar, daha ılık baharlar ve daha erken baharlar yaşıyoruz, bunların hepsinin bu değişimde etkisi var. Bu durum küresel iklim değişiminin etkisini net bir şekilde gösteriyor. Bu değişim her nefesimizde hissediliyor ve bu durumun sağlığımıza etkisi çok daha kötü bir hale gelecek” dedi.

Çocuklarda artıyor

Özellikle polen ve bahar alerjisi olanların zorlanacağına dikkat çeken uzmanlar, astım oranının da artabileceğini ve öğrencilerin okul performansını ve ekonomik etkilerinin de olabileceğini duyurdu.

Harvard Üniversitesi’nde görevli olan doktor Aaron Bernstein ise, “Son dönemde daha çok çocuğun alerji ve astım yaşadığını görüyoruz. Gelecek şimdi burada. Her geçen yıl iklim değişiminin etkisini daha da çok hissediyoruz. İklim değişimine karşı harekete geçmemiz için tam zamanı” dedi.