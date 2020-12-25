Bakan Koca ''Aşı yüzde 91 etkili'' demişti! Kafa karıştıran açıklama

Çin'li biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Coronavac Koronavirüs aşısının Brezilya'da yapılan 3. faz klinik test sonuçlarında etkililik oranının yüzde 90'a ulaşmadığı belirtildi. São Paulo eyaletinin sağlık bakanı Jean Gorinchteyn, yapılan denemelerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşılmadığını açıkladı

Brezilya basınında yer alan habere göre, Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısında gerekli yüzde 50 sınırı aşılsa da etkililik oranının tam olarak bilinmediği belirtildi. Aşı çalışmalarının büyük bölümünün gerçekleştiği São Paulo Sağlık Bakanı Gorinchteyn "CoronaVac, Brezilya'daki testlerde% 90 verimlilik elde edemedi" ifadelerini kullandı.

Gorinchteyn, CoronaVac aşısında kullanılan teknik göz önünde bulundurulduğunda, "Aşının etkisinin hiçbir zaman yüzde 90'a ulaşmayacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Sinovac aşısıyla ilgili Türkiye, Endonezya ve Şili'de süren üçüncü faz testleri henüz sonlanmadı. Brezilya'dan sonra bütün ülkelerdeki klinik test sonuçları açıklandıktan sonra aşının etkililik oranının tam olarak açıklanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı basın toplantısında aşının Türkiye'deki Faz 3 denemelerinin ara değerlendirmesinde yüzde 91,25 oranında başarılı olduğunu açıklamıştı.

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