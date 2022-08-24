Bakan Koca müjdeli haberi duyurdu: Gece yarısı bile olsa diyebiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve ASM çalışanları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'yi işaret ederek aile hekimleri ve ASM çalışanları hakkında müjdeli bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz." açıklamasında bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol