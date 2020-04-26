  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 26 Nisan 2020 14:17

Bilim insanları 20 dakikada sonuç veren antikor testi geliştirdi

İngiltere’de Oxford’lu bilim insanları 20 dakikada sonuç verecek ve haftada 1 milyon adet üretilebilecek antikor test kitlerini geliştirdi.

Bilim insanları 20 dakikada sonuç veren antikor testi geliştirdi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Oxford’lu bilim insanları, 20 dakika içinde sonuç veren ve parmaktan alınan 1 damla kan ile kişide Corona Virüse karşı bağışıklığı olup olmadığını belirleyen antikor kan testi geliştirdiklerini duyurdu. Hamilelik testi benzeri bir aparat olarak tasarlanan testin tanesi, 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.

İngiltere’nin en iyi bilim insanları tarafından geliştirilen antikor testi, kişinin Corona Virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirleyecek. Test sonucuna göre virüse karşı bağışıklığı olan kişiler, işine ve sosyal hayata güvenli bir şekilde dönebilecek.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , salgın , ölümcül virüs , oxford üniversitesi , pandemi , coronavirüs , koronavirüs , corona , kovid , korona , covid , kovid-19 , covid-19 , antikor test
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM