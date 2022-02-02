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Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: İlaç kullanımı başlıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: İlaç kullanımı başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamda Bakan Koca, molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Artan vakalar Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Bakan Koca,  Covid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Ayrıca açıklamada Türkiye'de şu andaki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Buna rağmen Bakan Koca açıklamada "mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs toplantı
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