Bilim Kurulu üyesi açıkladı: İşte TURKOVAC'ın yan etkileri

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı canlı yayında yerli aşı TURKOVAC'ın yan etkilerinden bahsetti. Aşı olan kişilerde ağrı, kızarıklık, şişlik gibi yan etkiler görülebileceğini belirten Kara, aşı olanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşması çağrısında bulundu.

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir Hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC'ın yan etkilerini açıkladı.



Prof. Dr. Kara’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Turkovac dün itibari ile tüm Türkiye’ye dağıtıldı. Bir şekilde Aşı olmadıysak Turkovac aşısını olabiliriz. Aşıları değerlendirirken bizim için en önemli noktalardan bir tanesi istenmeyen etkileri. Çok fazla istenmeyen etkilerin olmaması gerekiyor. Tüm sağlık çalışanları bu verilerin oluşmasında seferber oluyor.

TURKOVAC'IN YAN ETKİSİ VAR MI?

Biz ilk aşı uygulama dönemimizde 150 bin kişiye yakın aşı uygulandı. Bunların 20 bin kişiye telefonla ulaşıldı. Bunlara yan etkilerin ne olduğunu sorduğumuzda aldığımız veriler bu yönde. Bu veriler çok kıymetli. Aşı olduktan sonra ağrı oranı yüzde 24. Bizim en fazla gördüğümüz istenmeyen etki buydu. Bu ağrının gündelik yaşamı etkileyip etkilemediğini sorduğumuzda bin kişide bir kişi etkilediğini söyledi.

Ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi ufak tolere edilebilir şikayetler olduğunu gördük. İlk dağıtıldığında 150 bin rakamı hızla tüketildi. 600 bin kadar bir dozun Türkiye genelinde dağıtıldığını ve buna çok büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Turkovac aşısı olanlar bilgilerini bizimle paylaşabilir.

İlk 2 dozunu Sinovac ve Biontech olanlarla ilgili verilerimiz var. Rapel uygulaması sonrası antikor seviyeleri çok yükseliyor. Turkovac aşısında da bu etkiyi görüyoruz.

VARYANT UYARISI

Turkovac aşısı olduktan sonra koronaya yakalananlar için bir veri söylemek için erken. Şu anda bizim ülkemizde gördüğümüz vakaların tamamı Omicron. Antikorlar o bölgeye kuvvetli bağlanamıyorlar. Kuvvetli antikorlara ihtiyacımız var Omicron'da. 3. doz aşı çok kıymetli, son aşının üzerinden 3 ay geçti ise hatırlatma dozu olmalısınız.

Çok kolay yayılıyor. Bir kişi 12-14 kişiye bulaştırıyor. Bu zamana kadar gördüğümüz en yüksek rakam. Omicron çok rahat geçiriliyor gibi düşünmeyelim. Altta hastalığı bulunanlarda problem yaratıyor. Omicron çok hafif geçiyor zannedilmesin, tansiyonunuz varsa şekeriniz varsa daha fazla etkileyebilir.