Bilim Kurulu üyesi Kara: ''Elinizi sıcak su ile yıkamayın''

Koronavirüs salgını konusunda uzmanlar, gün içinde sık sık ellerimizi yıkamamız konusunda uyarıyor.

Koronavirüs bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise el yıkama konusunda önemöli bir uyarıda bulundu.

Kara, "Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız, Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir." dedi.