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Bulaşıcı cinsel hastalıklar rekor seviyeye çıktı

Bulaşıcı cinsel hastalıklar rekor seviyeye çıktı
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– İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklarda ciddi artış olduğunu duyurdu.

UKHSA, bugün yayımladığı 2022 cinsel yolla bulaşan hastalıklar istatistiki raporunda, bel soğukluğu hastalığının 2022’de yüzde 50.3 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek bunun, kayıtların başladığı 1918 yılından itibaren en yüksek teşhis sayısı olduğunu vurguladı. Raporda ayrıca 2022 yılında 8 bin 692 kişinin frengi hastalığına yakalandığını ve bunun da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en yüksek teşhis sayısı olduğunu belirtti.

UKHSA açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“2022'deki bel soğukluğu teşhisi sayısı, kayıtların başlamasından bu yana bildirilen en yüksek yıllık sayı olurken, frengi teşhisi sayısı 1948'den beri bildirilen en yüksek yıllık sayı oldu.”

UKHSA raporunda bel soğukluğunun her yaştan insanda artmakta olduğunu ancak en yüksek artışın 15 ila 24 yaş arası gençlerde olduğunun altını çizdi. Cinsel yolla bulaşan bir diğer hastalık klamidya ise bir önceki yıla oranla yüzde 24.3 artış gösterdi.  

DHA

Etiketler ingiltere bulaşıcı cinsel hastalıklar
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