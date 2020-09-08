Çinli firmadan aşı açıklaması: Yaşlı insanlar için güvenli

Çinli ilaç devi Sinovac Biotech, tarafından yapılan açıklamada, erken ve orta aşamadaki klinik deneylerinin ön sonuçlarında, geliştirdiği corona virüs aşı adayının yaşlı insanlar için güvenli olduğunun görüldüğünü açıkladı.

Bilim insanları deneysel aşıların, bağışıklık sistemleri aşılara genellikle daha az tepki veren yaşlıları, dünya çapında yaklaşık 900 bin ölüme yol açan virüse karşı güvenli bir şekilde koruyup koruyamayacağı konusunda endişeli olduklarını daha önce açıklamıştı.

CİDDİ YAN ETKİLERE NEDEN OLMADI

Reuters’a konuşan Sinovac'ın medya temsilcisi Liu Peicheng, Sinovac'ın aşı adayı CoronaVac'ın Mayıs ayında başlatılan ve en az 60 yaşındaki 421 katılımcının yer aldığı birleşik birinci aşama ve ikinci aşama klinik denemelerinde ciddi yan etkilere neden olmadığını söyledi.



YAŞLILARDA, GENÇLERE GÖRE DAHA DÜŞÜK ANTİKOR TEPKİSİ OLUŞTU

Liu, sırasıyla iki düşük, orta ve yüksek doz CoronaVac enjekte edilen üç grup katılımcının yüzde 90’ınından fazlasında antikor seviyelerinde önemli bir artış yaşandığını, seviyelerin yaşlı deneklerde gençlerde görülenlerden biraz daha düşük olduğunu açıkladı. Ancak, Liu bunun beklenen bir sonuç olduğunu ve aşının etkin olmadığını göstermediğini söyledi.

HALİ HAZIRDA 10 BİNLERCE KİŞİ AŞILANDI

CoronaVac, toplu kullanım için karar merciilerinin onayını almadan önce yeterince etkili ve güvenli olduğunun kanıtlanması için Brezilya ve Endonezya’da üçüncü aşamada test ediliyor. Son aşama insan denemelerinde test edilen CoronaVac, Sinovac çalışanları ve aileleri de dahil olmak üzere, , Çin'in yüksek enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olan insanları korumaya yönelik acil aşılama programının bir parçası olarak on binlerce kişiye yapıldı.



Öte yandan Liu, potansiyel aşının üç yıla kadar stabil kalabileceğini, bunun Sinovac'a soğuk zincir depolamasının seçenek olmadığı bölgelere aşı dağıtımında bazı avantajlar sağlayabileceğini söyledi.

33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte klinik denemelerinin son aşamasında yer alan 8 aşıdan 4’ü Çin tarafından geliştiriliyor.