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  3. 30 Haziran 2020 08:58

D vitamini koronavirüsten korur mu sorusu yanıt buldu!

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını önlemek için D vitamini takviyesi desteğinin işe yaradığına dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

D vitamini koronavirüsten korur mu sorusu yanıt buldu!
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The Guardian'da yer alan habere göre, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice), D vitamini ve Koronavirüs arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 5 araştırmanın incelendiğini ve D vitamini takviyesinin Covid-19'u önlediğine dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı. 

Araştırmayı yürüten Nice Direktörü Paul Chrisp "D vitamiyle bağlantılı yararlı durumlar olsa da hızlı bir kanıt arama süreci bu takviyenin Covid-19'u önlediğine dair bir sonuç görmedi. Bu konuda araştırmalar sürüyor, gelişmeler geldikçe güncelleyeceğiz" dedi. 

Beslenme Alanında Bilimsel Danışmanlık Komitesi (SACN) de D vitamininin Koronavirüs'ten korumadığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ancak Sacn de Nice de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından ve insanlar evlerinde izole olduğundan bu yana günlük 10 miligram D vitamini alımını güneş ışığı görülemeyen süreçte kemik ve kas sağlığını korumak için öneriyor. 
 
 

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