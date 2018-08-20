Dalak Büyümesi Belirtileri

Kişi kendini genel olarak güçsüz ve yorgun hissetmektedir. Bunun nedeni, sağlıklı bir şekilde çalışan dalağın vücudun drenaj ağını oluşturmasıdır. Dalak, bakterileri, ölü hücreleri ve dokuları ve vücuda giren, kan dolaşımı yoluyla dolaşan diğer dış parçacıkları yakalayan ve yok eden beyaz kan hücrelerini üretmektedir.



Dalaktaki kan filtreleri temizlenmekte ve tehdit edici mikroplardan arındırılmaktadır. Dalak düzgün bir şekilde çalışmadığında, devam eden enerji için ihtiyacımız olan kırmızı ve beyaz kan hücrelerini tutamamakta veya kan pıhtılaşması için gerekli olan yeterli trombositleri üretememektedir.



Sağlıklı bir insanda dalağın normal ağırlığı ve büyüklüğü yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve vücut yüzey alanı gibi faktörlere bağlı olarak çok değişebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalara dayanarak örnek vermek gerekirse, dalağın büyüklüğü 79 yaşında bir kadında 58 gram olabilirken 20 yaşında bir erkekte 170 gram olabilmektedir. Vücut tipi ve yaşı için normal olmayan genişlemiş bir dalak, dalak hastalığının, virüsünün, bilişsel bozukluklarının veya diğer sorunlarının bir göstergesi olarak gelişebilmektedir.



Dalak büyümesi nasıl anlaşılır? Dalak büyümesi başlangıcında herhangi spesifik bir belirti yaşanmamaktadır. Belirsiz karın ağrısı ve şişkinlik, genişlemiş bir dalağın en sık görülen fakat yine de spesifik olmayan belirtileridir.



Dalak büyümesi olan bazı bireyler, genişleyen dalak sonucu midede basınç, erken doygunluk (anoreksiya) ve gastrik reflü gibi belirtiler yaşayabilmektedir.



Bununla birlikte, genişlemiş dalağa bağlı birçok belirti, genişlemenin altında yatan sebeple ilişkilidir. Bu belirtilerden bazıları şöyle sıralanmaktadır:



Karın ve Kol Ağrısı



Genişlemiş olan bir dalak karın içinde hafif ve şiddetli ağrıya neden olmaktadır. Bu ağrı aynı zamanda sol kol veya omuza da yayılabilmektedir. Ne yazık ki, bu süreç organın ölmekte olduğunu göstermektedir.



Dolgunluk Hissi



Az yemek yendiği zaman ya da hiçbir şey yemeden bile sürekli bir dolgunluk hissi oluşmaktadır. Bu hastalığın dikkat çekici bir belirtisidir. Dolgunluk hissi, esas olarak genişleyen dalağın midenin yanındaki bir pozisyonda olmasından dolayı oluşmaktadır.



Kanama Problemleri



Dalak büyümesi kan trombosit sayısında azalmaya neden olmaktadır. Kan trombosit sayısında meydana gelen azalma söz konusu olduğunda, küçük bir kesik ya da yara bile olsa kanama uzun sürebilmektedir.



Anemi (Kansızlık)



Dalak büyümesi çok fazla kırmızı kan hücresi ve beyaz kan hücrelerini kaldırmaktadır, bu da sırasıyla anemiye (kansızlık) yol açmakta ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır.



Sarılık, Yorgunluk ve Kilo Kaybı



Dalak büyümesinin diğer bazı sınır belirtileri arasında ise yorgunluk, sarılık ve kilo kaybı bulunmaktadır.



Sırt Ağrısı



Dalak büyümesi yaşayan birçok hasta sırtında keskin bir ağrı hissetmektedir ve bu da bu hastalığın önemli bir belirtisi olarak değerlendirilmektedir.



Şiddetli Ağrı



Ciddi durumlarda, karın ağrısı şiddetli olabilmektedir. Bu durum kişi nefes alıp verdiğinde daha da kötüleşebilmektedir. Dalak büyümesinin bu seviyede olması acil tıbbi yardım alınması gerektiğini işaret etmektedir. Hemen tıbbi açıdan müdehale edilmelidir.



Dalak Büyümesi Nedir?



Dalak, sol taraftaki göğüs kafesinin hemen altında bulunan bir organdır. Enfeksiyonlar, karaciğer hastalıkkları ve bazı kanser türleri gibi birçok durum splenomegali olarak da bilinen genişlemiş dalağa neden olabilmektedir.



Çoğu insanın dalak büyümesi geliştiği zaman herhangi bir belirti yaşamamaktadır. Sorun genellikle rutin bir fizik muayenede ortaya çıkmaktadır. Çok ince olmadıkça, doktorunuz normal büyüklükte bir dalaği hissedememektedir, ancak yine de dalak büyümesi yaşıyor olma ihtimaliniz vardır. Dalak büyümeniz varsa, doktor nedeni tespit etmek için görüntüleme ve kan testleri yapmayı önerecektir.



Dalak büyümesinin tedavisi altta yatan durumun hafifletilmesine odaklanmaktadır. Büyümüş bir dalağın cerrahi olarak çıkarılması genellikle ilk tedavi yöntemi değildir, ancak bazı durumlarda gerekli görülebilmektedir.



Dalak Büyümesi Tedavisi



Dalak büyümesi nasıl geçer? Başlangıç olarak, dalağı yoran yorucu sporlara bir sınırlama getirmekte fayda vardır. Yırtılmış olan bir dalak aşırı kan kaybına neden olabilmektedir, bu da yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu nedenle, dalak büyümesinin altında yatan neden tespit ve tedavi edilmektedir.



Çoğu durumda, dalak büyümesinin nedeni tedavi ediliğinde dalağın alınmasına gerek duyulmamaktadır. Bazı durumlarda ise dalağın cerrahi (splenektomi, dalak büyümesi ameliyatı) olarak çıkarılması gerekebilmektedir.



Dalak alındığı zaman, vücut belirli bakterileri etkili bir şekilde temizleyememektedir ve kişi belirli enfeksiyonlara karşı daha savunmasız bir hale gelebilmektedir. Bu yüzden enfeksiyonları önlemek için aşılar veya başka ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır.



Dalak Büyümesi İçin Hangi Doktora Gidilir?



Dalak büyümesi tanısı ve tedavisi için hematoloji (kan hastalıkları) bölümüne başvurulmaktadır.