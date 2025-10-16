  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Dünyaca ünlü dev markaya ''kanserojen madde'' suçlaması: Binlerce kişi dava açtı

Dev markaya ''kanserojen madde'' suçlaması: Binlerce kişi dava açtı

Dev markaya ''kanserojen madde'' suçlaması: Binlerce kişi dava açtı
Güncelleme:

Türkiye'de de faaliyet gösteren Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında kanserojen madde olduğu iddiasıyla 3000'den fazla kişi dava açtı.

Dünyanın en büyük kişisel bakım markalarından Johnson & Johnson (J&J), İngiltere’de binlerce kişi tarafından mahkemeye verildi. Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bu ürünlerin kanser vakalarına yol açtığını ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, KP Law tarafından açılan davada Johnson & Johnson ile 2023’te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965–2023 yılları arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) vakalarına neden olan ürünleri piyasaya sürmekle suçlanıyor.

“Şirket riski biliyordu, tüketicilerden sakladı”

Davacıların iddiasına göre, Johnson & Johnson’ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyor ve şirket bu riski on yıllar boyunca kamuoyundan gizledi.

Şirket ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin asbest içermediğini ve kanserle ilişkilendirilemeyeceğini savundu.

ABD’de rekor tazminat cezası

Johnson & Johnson geçtiğimiz hafta Kaliforniya’da görülen bir davada da mezotelyoma nedeniyle yaşamını yitiren bir kadının ailesine 966 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Bu karar, şirketin karşı karşıya kaldığı en yüksek tazminat cezalarından biri olarak tarihe geçti.

BBC

text-ad
Etiketler Johnson & Johnson bebek pudrası kansorejen dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu Suudi Arabistan'a veda eden Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! ''Erken seçim değil baskın seçim'' deyip, tarihi açıkladı! Türkiye'nin ünlü giyim devi hacklendi: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Türkiye'nin ünlü giyim devi hacklendi: Sizin de kişisel verileriniz çalınmış olabilir! İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini İslam Memiş'ten durmak bilmeyen altın fiyatları için ''düşüş'' tahmini Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Altın fiyatları rekor serisi devam ederken Mahfi Eğilmez:''Bu gerçekleşirse altını kimse tutamaz'' Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi! Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'da Victor Osimhen - Mauro Icardi krizi: Perde arkası ortaya çıktı! Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 90 TL oldu! Sigaraya bir dev zam daha geldi: En ucuzu 90 TL oldu! Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu! Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Paramount Otel'e el konuldu!
Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Sakın ''ne güzel çocuklar balık tutuyor'' demeyin... Öyle bir detay var ki... Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Fenerbahçe'de sular durulmuyor... Bir kadro dışı kararı daha! Efsane yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı Efsane yarışma programı Turnike'nin sunucusu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Türkiye'nin en cesur giyinen ismi tüm ezberleri bozan kıyafetiyle ortalığı karıştırdı Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Asrn Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Özel halk otobüsünde kan donduran cinayet: Yeğeninin eşini bıçaklayarak katletti! Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Yılmaz Özdil canlı yayında İpek Özbey'e çok sert sözler Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Uzaylı sevgilisiyle aşk yaşayan Türkiye'nin astral büyükelçisi Türkiye'yi terk ediyor! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilik için tarih verdi Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi Ses kaydı ortaya çıktı; Narin cinayetinde baş şüphelinin avukatı davadan çekildi