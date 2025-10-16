Dev markaya ''kanserojen madde'' suçlaması: Binlerce kişi dava açtı

Türkiye'de de faaliyet gösteren Johnson & Johnson'ın bebek pudrasında kanserojen madde olduğu iddiasıyla 3000'den fazla kişi dava açtı.

Dünyanın en büyük kişisel bakım markalarından Johnson & Johnson (J&J), İngiltere’de binlerce kişi tarafından mahkemeye verildi. Davacılar, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek sattığını ve bu ürünlerin kanser vakalarına yol açtığını ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, KP Law tarafından açılan davada Johnson & Johnson ile 2023’te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965–2023 yılları arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) vakalarına neden olan ürünleri piyasaya sürmekle suçlanıyor.

“Şirket riski biliyordu, tüketicilerden sakladı”

Davacıların iddiasına göre, Johnson & Johnson’ın bebek pudrası asbest dahil kanserojen lifler içeriyor ve şirket bu riski on yıllar boyunca kamuoyundan gizledi.

Şirket ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin asbest içermediğini ve kanserle ilişkilendirilemeyeceğini savundu.

ABD’de rekor tazminat cezası

Johnson & Johnson geçtiğimiz hafta Kaliforniya’da görülen bir davada da mezotelyoma nedeniyle yaşamını yitiren bir kadının ailesine 966 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Bu karar, şirketin karşı karşıya kaldığı en yüksek tazminat cezalarından biri olarak tarihe geçti.

BBC