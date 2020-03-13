Diyanet: ''Koronavirüse karşı alkol caizdir''

Türkiye'de koronavirüsün bir kişide görüldüğünün açıklanmasının ardından kolonya ve antibakteriyel el dezenfektanlarına talep patlama yaratırken bunların içindeki alkolün caiz olup olmamasıyla ilgili Diyanet İşleri "Temizlikte kullanılmaları caizdir" açıklamasında bulundu.

Koronavirüse karşı en çok kullanılan temizlik malzemelerinden olan kolonya ve antibakteyel el dezenfektanlarının içinde alkol olması nedeniyle akıllara gelen caiz mi değil mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı "Temizlikte kullanılmaları caizdir" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan 100 binden fazla insana bulaşan koronavirüs 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de bir kişi de tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından marketlerdeki kolonya stokları tükendi. Vatandaşlar, kolonya ve antibakteriyel el dezenfektanı almak için akın etti. Kolonya ve dezenfektanların içinde bulunan alkol ise dini açıdan caiz mi sorusunu akıllara getirdi.

"TEMİZLİKTE KULLANILABİLİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nda hizmet verdiği soru sorma sayfası konuyla ilgili merak edilenlere cevap veriyor. Din İşleri Yüksek Kurulu "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusuna karşı şunu söylüyor: "İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhari, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kasani, Bedai', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."

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NE OLMUŞTU?

Uzmanlar, koronavirüse karşı kolonya, antibakteriyel el temizleme dezenfektanı ya da alkol bazlı ıslak mendil kullanımını tavisye ediyor. Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından bu ürünlere yoğun bir talep oldu. Vatandaşlar marketler ve kozmetik mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştururken çoğu kolonya tedarikçisinde stoklar tükendi.

