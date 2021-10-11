  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. DSÖ duyurdu: 3. doz için hangi aşıyı öneriyor?

DSÖ duyurdu: 3. doz için hangi aşıyı öneriyor?

DSÖ duyurdu: 3. doz için hangi aşıyı öneriyor?

Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş ve üstü için 3. doz olarak Sinopharm ve Sinovac aşılarını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışma grubu özellikle yaşlı insanların yoğunlukta olduğu popülasyonlarda , 3. doz olarak Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşıların önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Aşı danışmanları müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.

3. DOZ AŞIYI KİMLER OLABİLİR?
Türkiye'de 2 doz Sinovac aşısı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabiliyor.

doz aşının hangi aşı olduğu ile ilgili kısıtlama yok. Kişi tercihine göre 3. doz aşıyı olabilir.

Etiketler aşı dsö sinovac
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gaziantep'e peş peşe havan saldırısı
Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu
Murat Boz'dan Hadise açıklaması
Ödül törenindeki hareketiyle olay olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk
Kahreden kaza! Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü var
Şehri karıştıran iddia: ''Zabıta aracında tecavüz ettiler''
İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır''
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile o anlarını açık açık paylaştı!
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması