DSÖ duyurdu: 3. doz için hangi aşıyı öneriyor?

Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş ve üstü için 3. doz olarak Sinopharm ve Sinovac aşılarını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı danışma grubu özellikle yaşlı insanların yoğunlukta olduğu popülasyonlarda , 3. doz olarak Çin'de üretilen Sinopharm ve Sinovac aşıların önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, "Sinovac ve Sinopharm inaktive aşılar için, 60 yaşındaki kişilere ek üçüncü doz aşı teklif edilmelidir" açıklamasını yaptı.

Aşı danışmanları müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini açıkladı.



3. DOZ AŞIYI KİMLER OLABİLİR?

Türkiye'de 2 doz Sinovac aşısı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabiliyor.

doz aşının hangi aşı olduğu ile ilgili kısıtlama yok. Kişi tercihine göre 3. doz aşıyı olabilir.