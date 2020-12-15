İlginç araştırma: Kediler koronavirüsü iki günde yeniyor

Dünyayı saran ve yaklaşık 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgının evcil hayvanlara da bulaştığı araştırması daha önce yapılmıştı. Bilim insanları araştırmaları geliştirerek evcil hayvanların, özellikle kedilerin corona virüs ile mücadelelerini araştıran bir çalışma yayınladı.

Fransız CNEWS’in haberinde, Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'ndeki (LLU) bilim insanları tarafından yürütülen ve Letonya kamu haber ajansı tarafından yayınlanan araştırmaya göre, Covid-19 virüsü bulaşan kedilerin, insanlara göre çok daha erken virüsü yendikleri açıklandı.

Bilim dünyasının vardığı genel kanıya göre, insanların corona virüs semptomlarını 5 ila 10 gün arasında gösterdiği belirtilirken Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre kedilerin corona virüs semptomlarını iki gün gösterdikleri açıklandı.

“KEDİLER OLDUKÇA HIZLI İYİLEŞİYOR”

Çalışmanın başında yer alan Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Kaspars Kovalenko, "Kediler sahipleri ile çok yakın temas halindedirler. Corona virüslü bir kişiyle yakın temasta olan kedilerin corona virüs kapmama ihtimalleri çok az” ifadelerini kullandı.

Kovalenko, “Ama çoğu zaman, bu enfeksiyon kendi kendini sınırlıyor, bu nedenle kedilerde 2 gün boyunca klinik belirtiler görülüyor ve kediler oldukça hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kedilerin virüsü çok kısa bir süre için yendiğini tespit ettik, çünkü pozitif bir kişiyle çok yakın temasın olduğu ve kedilerin klinik belirtiler gösterdiği durumlarda bile, kedilerin solunum yollarında corona virüs tespit etmedik” şeklinde konuştu.

‘HER ŞARTA UYUM SAĞLIYORLAR’

Araştırmanın sonucunun çok sayıda kediden alınan sürüntü örneği, kan testi ve dışkı örneğine dayandığını belirten Letonya Ziraat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Dr. Gundega Mūrniece, “Kediler hızlıca antikor geliştiriyor. Her şarta uyum sağlayan bir bağışıklık sistemleri var” şeklinde konuştu.