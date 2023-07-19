İşte karşınızda en keyifli kilo verme yöntemi

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve ağır diyetlerin yaygınlaştığı günümüzde en keyifli kilo verme yöntemi ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile doğal yoldan kilo vermek isteyenler bulunurken, bir de şok diyetler ile kilo vermeye çalışanlar var. Farklı beslenme ve diyet alışkanlıkları ile kilo verme serüvenine bu kez dondurma da dahil oldu. Bu ilginç fikrin sahibi ise Prof. Dr. Pietro Migliaccio. Uzman doktorun teorisi ise insanların dondurma yiyerek kilo vermelerini sağlayan günde 1200 kalori aldığınız bir programın gerçekliği. İşte Prof. Dr. Migliaccio tarafından ortaya çıkarılan dondurma ile kilo verme yöntemi:

Prof. Dr. Migliaccio tarafından ortaya çıkarılan bu teri aslında tam olarak düşünüldüğü gibi değil. Bu kilo verme yöntemi yemeklerin üzerine dondurma yemenize izin vermiyor. Ancak bunun yerine günün bir öğününü dondurma ile değiştirmenizi sağlıyor. Dondurma diyetinde her gün öğle yemeği yemek yerine bir dondurma yiyorsunuz ve bu dondurma sizin öğle yemeğiniz oluyor. Ne kadar mantıklı olduğu size kalmışken, bu şekilde hem tatlı isteğinizi bastırıp hem de sıcak yaz aylarında keyifli bir öğün geçirebilirsiniz. aynı anda kilo vermeyi de denemiş olursunuz.