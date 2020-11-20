Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.



Söz konusu aşının 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama kilinik demene sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

ABD’li Pfizer ve Alman BionTech şirketleri tarafından geliştirilen ve son olarak yüzde 95 oranında başarı sağladığı ifade edilen koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu.

Reuters haber ajansının Avrupa Birliği (AB) ile aşı şirketleri arasındaki görüşmelerde yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, AB, Pfizer ve BionTech’e doz başına 15.50 avro (18.34 dolar) ödemeyi kabul etti.

Yetkili, AB'nin CureVac'tan 225 milyon doz aşı adayı için doz başına 10 avro (11.84 $) ödemeyi kabul ettiğini, şirketin aşı bedeli olarak belirlediği 12 avrodan bir indirim olduğunu ifade etti.

Yetkili, bunun 200 milyon doz için 3,1 milyar avroya (3,7 milyar dolar) varan bir toplam fiyat anlamına geleceğini; anlaşma kapsamında 100 milyon doz aşı daha satın alınırsa toplam bedelin 4,65 milyar avroya yükseleceğini söyledi.

AB yetkilisi, AB’nin Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen yüz milyonlarca aşı adayını garantiye altına almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Anlaşma, şirketlerin aşıyı ABD’ye satması durumunda AB’ye tazminat verilmesini de öngörüyor.