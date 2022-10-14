  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden ''İstanbul'' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden ''İstanbul'' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden ''İstanbul'' uyarısı

Sonbahar aylarının gelmesiyle grip salgını başladı. Bunun yanında koronavirüs vakaları da artış gösterirken, Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek sosyal medya hesabından artan vakalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Şimşek, "İstanbul'da son haftalarda sadece benim duyduğum çok sayıda grip olgusu var, ayrıca COVID-19 sayıları da artıyor. Hem grip, hem de COVID-19'u önleyebilmek için iyi surveyans çalışmasıyla ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Surveyans sistemlerimize ACİL rehabilitasyon gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü belirtmiş ve şöyle devam etmişti:

"Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim."

Etiketler koronavirüs bilim kurulu serap yavuz şimşek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında
Meteoroloji il il uyardı: Serin ve yağışlı hava geri dönüyor!
Terörden temizlenen Efkar Dağı, ''seyir terası'' oldu
7'den 70'e milyonları ilgilendiren torba yasanın 25 maddesi kabul edildi
İstanbul'da yabancı uyruklu tacizciye linç girişimi! Polis zor kurtardı
Öğrencisinden hamile kalan öğretmen ''kendini'' açık artırmaya çıkardı
Kılıçdaroğlu: İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yine yükseldi
Türk futbolunda zafer gecesi! Ülke puanı sıralaması güncellendi
AK Parti'den ''Sansür Yasası'' itirafı