Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 64 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı. Türk Tabipleri Birliği'nin paylaştığı video, virüsün nasıl hızlı yayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Animasyon videoda 6 kişinin bulunduğu bir oda örneği üzerinden, Covid-19 hastası bir kişinin diğerlerine hastalığı bulaştırma süresi ve alınması gereken önlemlere dikkat çekiliyor.
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