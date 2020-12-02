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  3. 02 Aralık 2020 17:51

Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüsün kapalı ortamlarda nasıl yayıldığını gösteren bir video paylaştı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 64 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı. Türk Tabipleri Birliği'nin paylaştığı video, virüsün nasıl hızlı yayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Animasyon videoda 6 kişinin bulunduğu bir oda örneği üzerinden, Covid-19 hastası bir kişinin diğerlerine hastalığı bulaştırma süresi ve alınması gereken önlemlere dikkat çekiliyor. 

 

türk tabipleri birliği , koronavirüs
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