Bu sistemi harekete geçirebilecek pek çok sindirim sistemi veya beyin bozuklukları ya da yutulan maddeler bulunmaktadır.

Mide bulantısı nedenleri daha ayrıntılı olarak şöyle açıklanabilmektedir:

· Stres

Stres, korku ve endişe vücudun fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Bu da, mide bulantısına yol açabilmektedir. Hatta karın şişkinliği, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu gibi çeşitli mide ve bağırsak sorunları meydana gelebilmektedir. Bunun nedeni, stres ve korkunun sindirim sisteminde bir dengesizliğe yol açan adneralinin salınmasına neden olmasıdır.

· Çok Fazla Yemek

Çok fazla yemek yeme mide bulantısına neden olabilmektedir. Bunun nedeni, aşırı olarak tüketilen gıdanın sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını önlemesidir. Bu durum genellikle, zayıf bir sindirim sistemine sahip olan kişilerde ya da sindirim sistemi fonksiyonlarını azaltan ameliyatları geçiren kişilerde görülmektedir.

· Gıda Zehirlenmesi

Gıda zehirlenmesi, bozulmuş yiyecekler ya da üzerinde bakteri, virüs veya parazitlerin olduğu yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonucu oluşmaktadır. En sık görülen suçlular arasında Kuamplobakter, Salmonella, Shigella, E. coli, Listeria bulunmaktadır. Mide bulantısına yol açan gıda zehirlenmesinin diğer belirtileri ise ateş, karın ağrısı, ishal, huzursuzluk ve kusma olabilmektedir.

· Çok Fazla Alkol İçmek

Çok fazla alkol içmek, sabah uyandığında kişiye akşamdan kalma yaşatabilmektedir. Akşamdan kalma söz konusu ise, mide bulantısı ve baş ağrısı çok sık görülen belirtiler olmaktadır. Bazen, alkol tüketiminden hemen sonra da mide bulantısı hissedilebilmektedir.

· Gıda Alerjisi veya Gıda İntoleransı

Gıda alerjisi veya gıda intoleransına sahip olan kişilerin mide bulantısı yaşama ihtimali çok olasıdır. Bazen sadece o gıdayı tüketmek değil, diyette meydana gelen değişiklikler de bu insanalarda mide bulantısına yol açabilmektedir.

· Hamilelik

Mide bulantısı hamilelikte sıklıkla görülen bir belirtidir ve normal olarak kabul edilmektedir. Sabah bulantısı olarak da tanımlanan mide bulantısı, hamileliğin erken dönemlerinde görülmektedir. Genellikle, 9. hafta ile başlamakta ve hamileliğin 12 ile 14. haftaya kadar devam edebilmektedir.

Her ne kadar adı sabah bulantısı olsa da, günün herhangi bir saatinde de ortaya çıkabilmektedir. Hamilelikte gelişen mide bulantısının artan östrojen seviyeleri, hormonal değişilikler veya B9 vitamini eksikliği nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir.

· Sindirim Sistemi Bozuklukları

Halk arasında mide felci olarak da bilinen gastroparez, midenin düzgün bir şekilde çalışmaması durumudur. Düzgün bir şekilde boşaltılmayan mide, mide bulantısına neden olabilmektedir.

Hazımsızlık, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), peptik ülser hastalığı veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi bozukluklar da mide bulantısına yol açabilmektedir.

· Bazı İlaçlar

Kodein, hidrokodon, morfin veya oksikodon gibi ağrı kesici olan bazı opioidler mide bulantısına neden olabilmektedir. Demir veya potasyum ürünleri, steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve hatta aspirin gibi OTC ilaçları da mideyi tahriş edebilmektedir. Bu ilaçlar mide bulantısına yol açan diğer bir koşul olan bağırsak hareketlerini yavaşlatıp şişkinliğin ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir.

· Migren

Kafatası içindeki basıncın artması ve beyin omurilik sıvısının etkilenmesi mide bulantısına yol açabilmektedir. Bu durumlara bir örnek ise migren olabilmektedir. Migren başın bir bölgesinde gelişen yoğun baş ağrısıdır. Oldukça şiddetli olan bu ağrı, mide bulantısı, kusma, ısığa ve sese karşı artan duyarlılığa neden olabilmektedir.

· Gastroenterit

Halk arasında mide gribi olarak da bilinen gastroenterit bir bağırsak enfeksiyonudur. Mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısına yol açabilmektedir. Bebekler, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler için daha ciddi bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.

· Safra Kesesi İltihabı (Safra Taşları) ve Pankreas

Safra kesesinin ya da pankreasın iltihaplanması mide bulantısına yol açabilmektedir. Karın ağrısına da yol açan bu tip tıbbi sorunlar, diyabetli hastalarda komplikasyon riski taşımaktadır. Bununla birlikte, apandisitin belirtileri arasında da mide bulantısı bulunmaktadır.

· Kemoterapi

Kemoterapi, kanserin tedavisi için uygulanan tedavi yöntemidir. Hasta için oldukça yorucu olabilen bu tedavi sürecinde mide bulantısı gibi pek çok belirti ortaya çıkabilmektedir.

· Seyahat Etmek

Seyahat etmek ya da diğer bir deyişle, bir araçla (araba, uçak ya da gemi gibi) hareket halinde olmak bazı insanlarda mide bulantısı ve kusmaya yol açabilmektedir. Kişi bu tür bir sıkıntıyı seyahat sırasında, müzik dinleyerek ya da görüş açısını bir noktada sabitleyerek kontrol altına alabilmektedir.

· Asit Reflüsü

Son yıllarda pek çok insanın muzdarip olduğu asit reflüsü, midedeki asit içeriğinin yukarı doğru yani yemek borusuna doğru çıkması sonucu oluşmaktadır. Tahriş edici olan bu madde yanmaya neden olduğu gibi kişide mide bulantısı ve kusmaya da yol açabilmektedir.

Kronik Mide Bulantısı Nedenleri

Kronik mide bulantısı bulunan kişi, mide bulantısını çok sıklıkla hissetmektedir. Belirli yiyeceklerin kokusu veya belli hareketler, açlık veya stres yaşanması midesi bulantısını harekete geçirmektedir. Kronik mide bulantısı bulunan bazı insanlar uyurken bile mide bulantısı yaşayabilmektedir.

Kronik mide bulantısına neden olabilecek bazı tıbbi koşullar şunlardır:

· Gastroözofageal reflü hastalığı

· Peptik ülser hastalığı

· Midenin boşalmasını veya sindirilmesini sağlayan sinirlerde veya kaslarda meydana gelen problemler (gastroparezi)

· Üst midede ülsere bağlı olmayan rahatsızlık (nonülser dispepsi)

· Fiziksel tıkanıklık olmamasına rağmen (bağırsak psödo-obstrüksiyonu) sinirlerin ve beyin sinyallerinin sindirim sistemini engellemesi

· Sindirim süreçlerini kontrol eden beyin alanıyla ilgili problemler (otonomik disfonksiyon)

· Migren baş ağrısı

· Kalp hızında anormal bir değişiklik (postural ortostatik taşikardi sendromu)

Aşağıda sıralanmış olan vücut bölgelerinde meydana gelen sorunlar da genellikle mide bulantısına neden olabilmektedir:

· Abdominal organlar veya pelvik organlar

· İç kulaktaki denge merkezleri

· Beyin veya omurilik sıvısı

Mide Bulantısı Nedir?

Mide bulantısı vücudun kusma isteğini tanımlayan bir histir. Midede hissedilen bu buruk rahatsızlık sonrasında genellikle kusma gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, bütün mide bulantıları kusma ile sonuçlanmayabilmektedir. Kusma olmadan uzun bir süre boyunca mide bulantısı hissedilebilmektedir. Mide bulantısı herhangi bir tetikleyici faktörün ya da sağlık probleminin bir belirtisi olarak yaşanmaktadır.

Mide Bulantısı Tedavisi

Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısı genellikle basit nedenlerden ötürü gerçekleşmektedir ve su ya da bitki çaylarıyla kontrol altına alınabilmektedir. Biraz daha serin olan yiyecek ve içecekleri tercih etmek mideyi hafifletmeye de yardımcı olabilmektedir.

Mide bulantısını bastırmak için krakerler gibi ufak atıştırmalıkları yemek kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilmektedir.

Seyahat etme nedeniyle gelişen mide bulantısı vakalarında, durumu kontrol altına almak için doktor bazı ilaçları reçete edebilmekte ya da akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri denenebilmektedir.

Siğer sağlıklık koşulları nedeniyle ısrarlı bir şekilde devam eden mide bulantısında, antihistamin veya antiemetik (kusmanızı önlemek için ilaç) ilaçlar reçete edilebilmektedir. Hamileyseniz, bebeğin güvenliği için doktor daha güvenli olabilecek ilaçları belirleyebilmektedir.

Mide Bulantısı Ameliyatı

Mide bulantısının nedenine bağlı olarak, bazı durumunda ameliyat bir seçenek olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, sürekli olarak devam eden mide bulantısı, kafa içinde meydana gelen basınç artışının ya da bazı tıkanma şekillerinin bir belirtisi ise, ameliyat uygulanabilmektedir.

Mide Bulantısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide bulantısı problemlerinin altında yatan tıbbi nedenin teşhis ve tedavi edilmesi için gastroenteroloji (mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen alan) bölümüne başvurulmaktadır.