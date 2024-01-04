Ölümcül bakteriye karşı yeni önlem!

Bilim insanları, antibiyotiğe dirençli bakteriler konusunda uzun zaman sonra önemli bir aşama kaydetti. Yapay zekadan da yararlanılarak, ölümcül bir bakteriye karşı yeni bir antibiyotik geliştirildi.

İlaca dirençli bir bakteriyle mücadele edebilecek yeni antibiyotik türü bulundu.

"Asinetobakter baumanni" özellikle hastanelerde bulunan ve pek çok antibiyotiğe karşı dirençli olmasıyla bilinen bir bakteri, Asya ve Ortadoğu'da yoğun bakımlardaki enfeksiyonların 5'te 1'inden sorumlu.

ÖLÜME BİLE YOL AÇABİLİYOR

"Asinetobakter baumanni", solunum cihazına bağlı hastalarda ya da ameliyat sonrası açık yaraları olanlarda ölüme bile yol açabiliyor.

"Acinetobacter baumannii"yle mücadele o kadar zor ki ABD'de 50 yıldır bu bakteriye karşı geliştirilen bir antibiyotik yok.

YAPAY ZEKADAN YARARLANILARAK YENİ NESİL ANTİBİYOTİK GELİŞTİRİLDİ

Harvard Üniversitesi ve İsviçreli ilaç firması Hoffmann-La Roche firmasının yaptığı bilimsel çalışmalar sonucunda bu bakteriye karşı ürettikleri antibiyotik tıp dünyasında oldukça ses getirdi.

"Zosurabalpin'' adlı antibiyotiğin fareler üzerinde yapılan denemelerinde "Acinetobacter baumannii"ye karşı etkili olduğu ve bakterilerin büyük kısmını öldürdüğü tespit edildi.

İlacın hedefe yönelik çalıştığını söyleyen uzmanlar bu özelliğiyle diğer pek çok geniş spektrumlu antibiyotikten ayrıldığını söylüyor.

Zira geniş spektrumlu antibiyotikler hedefe yönelik ilaçlar olmadıkları için yalnızca zararlı olan bakterileri değil, vücut için yararlı olan bakterileri de öldürüyor.

Faz 1 aşamasında hayvanlar üzerindeki denemelerde elde edilen sonuçların bundan sonraki aşamada insanlar üzerinde yapılacak testler için umut vaad ettiği belirtiliyor.

İlacın geliştirilmesinde yapay zekadan faydalandıklarını vurgulayan uzmanlar bu sayede geliştirme sürecinin çok daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Yeni antibiyotiğin piyasaya çıkması için önünde birkaç yıl olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu yeni nesil ilacın, koli basili gibi öldürmesi zor bakterilere karşı savaşta da önemli bir rol oynayabileceği görüşünde.