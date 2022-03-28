Prof. Dr. Ceyhan ''11 yıldır görünmüyordu'' diyerek uyardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu defa başka hastalıklar için uyardı. Ceyhan, özellikle çocuk sağlığıyla ilgili ürkütücü değerlendirmelerde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu defa Covid dışında çarpıcı bir uyarı yaptı.

Çocukluk çağı aşılama oranının çok düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan sosyal medya hesabından yayınladığı tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:

Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.

Orijinal aşılar yerine Çin'den, Mısır'dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alınıyor. Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum.