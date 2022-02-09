Türkiye’de pasif içicilik yılda 20 bin can alıyor

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de her yıl 20 bin kişinin içmemesine rağmen sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre AB’de sigara içen nüfus ortalama yüzde 18,4’ken, Bulgaristan’dan sonra en çok sigara içilen ülke Türkiye’de bu oran 27,3.

'İNTİHARLA SİGARA İÇEREK ÖLMEK ARASINDA FARK YOK'

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigaranın içmeyenlere etkisini anlatan Aydın, ‘intihar ile sigara içerek ölme arasında’ fark olmadığını savundu.

Dernek başkanı sigara içen babanın çocuğunun kanser olma oranının yüzde 20 olduğunu belirterek, sigaranın içindeki zehirlerin, insanı kansere karşı koruyan p50 genini yok ettiğini dile getirdi.

Aydın, bu genin babadan çocuğa geçtiğini, sigara içen babada bu gen olmadığından çocuğuna da aktaramadığını kaydetti.

Hamilelik döneminde sigara içenlerin çocuklarının engelli olma ihtimalinden bahseden doçent, sigarayla mücadelede 13-20 yaş aralığının önemini vurguladı, 20 yaş üstünde sigara ‘kolay kolay’ başlanılmadığını ifade etti.