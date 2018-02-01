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  3. 01 Şubat 2018 13:39

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Brezilya'da ünlü bir fast food zincirinden alınan hamburgerin içinden iddiaya göre kurtçuk çıktı. Gördükleri karşısında şoka giren kadın uzun süre kendine gelemedi

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti
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Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Edmagno Silva adında kişi pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için Burger King'ten iki adet hamburger sipariş etti. İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu.

Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay Brazilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.

Brazilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu Burger King yetkililerine bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.

Video kısa sürede yayıldı. Burger King’in içinde kurtcuk çıkan hamburger videosunu yüz binlerce insan izlerken, geçen yıl da Mcdonalds'ın Tayland'daki bir şubesinde müşteriye verilen kahvenin içinde hamamböceği bacakları olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Mcdonalds özür dilemişti.

 

burger king , kurt , hamburger
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