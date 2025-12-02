Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi

Özellikle sosyal medya platformlarında "doğal" ve "tamamen bitkisel" gibi yanıltıcı ifadelerle "zayıflama ürünü" olarak reklamları yapılan ve satılan bir içecek yüzünden 32 yaşındaki bir kişi hastanelik olarak entübe edildi...

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada "doğal" veya "tamamen bitkisel" ifadeleriyle pazarlanan zayıflama ürünleri ciddi sağlık riskleri taşıdığını acı bir örnekle bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamada 32 yaşındaki bir kişinin "zayıflama kahvesi" adı altında pazarlanan bir içecek sonrasında kalbinin durduğu ve entübe edildiği belirtildi.

İşte Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan o açıklama:

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor. Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '