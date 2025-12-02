  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi!

Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi

Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi
Güncelleme:

Özellikle sosyal medya platformlarında "doğal" ve "tamamen bitkisel" gibi yanıltıcı ifadelerle "zayıflama ürünü" olarak reklamları yapılan ve satılan bir içecek yüzünden 32 yaşındaki bir kişi hastanelik olarak entübe edildi...

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada "doğal" veya "tamamen bitkisel" ifadeleriyle pazarlanan zayıflama ürünleri ciddi sağlık riskleri taşıdığını acı bir örnekle bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamada 32 yaşındaki bir kişinin "zayıflama kahvesi" adı altında pazarlanan bir içecek sonrasında kalbinin durduğu ve entübe edildiği belirtildi.

İşte Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan o açıklama:

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor. Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '

text-ad
Etiketler bitkisel çay bitkisel kahve zayıflatan kahve entübe doğal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi!
Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi