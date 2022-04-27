Balotelli'den Adana Demirspor'u karıştıracak açıklama

Adana Demirspor forveti Mario Balotelli, Arjantin'de en beğendiği takımın Boca Juniors olduğunu söyledi ve "Beni ararlarsa giderim" dedi.

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero'nun Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Manchester City - Real Madrid karşılaşmasını izlerken Twitch platformunda açtığı yayına katıldı.

Arjantinli eski futbolcu, yayının ilerleyen dakikalarında Manchester City'de birlikte oynadığı Balotelli'ye Arjantin Ligi'nde en beğendiği kulübü sordu. "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" diyen Balotelli'ye Aguero, "Boca'nın başkanı kim biliyor musun? Juan Roman Riquelme. Riquelme seni ararsa?" diye sordu.

Balotelli, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" şeklinde konuştu.

Sezon başında Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki forvet 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asist kaydetti.