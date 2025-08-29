12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında karşılaştığı Çekya'yı 92-78'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup etti.
Maçın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan A Milli Takım ilk yarıyı 45-37 önde bitirmeyi başardı.
3’üncü periyodu da 72-62 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım parkeden 92-78 galip ayrılarak şampiyonadaki 2’nci maçını da kayıpsız geçti.
Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol