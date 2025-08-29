12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı!

  1. Anasayfa
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup etti.

Maçın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan A Milli Takım ilk yarıyı 45-37 önde bitirmeyi başardı.

3’üncü periyodu da 72-62 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım parkeden 92-78 galip ayrılarak şampiyonadaki 2’nci maçını da kayıpsız geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti.

