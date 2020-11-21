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  4. 21 Kasım 2020 15:00

12 Dev Adam'ın yeni hocası Orhun Ene oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

12 Dev Adam'ın yeni hocası Orhun Ene oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda, Ufuk Sarıca’dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İHA

orhun ene , A Milli Erkek Basketbol Takımı
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