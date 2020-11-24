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  4. 24 Kasım 2020 21:48

Anadolu Efes'te 4 koronavirüs vakası

Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan korona testinde 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Anadolu Efes'te 4 koronavirüs vakası
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Kulüpten yapılan açıklamada, "20 ve 23 Kasım 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir" denildi.

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