Potadaki dev derbi Fenerbahçe'nin !

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 75-68 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Petronyte'nin pota altından bulduğu sayılarla Galatasaray, 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Işıl Alben ve İrem Naz Topuz'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 12. dakikanın içinde öne geçti: 23-21. Çabuk toparlanan ve pota altından bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 14. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 23-29. Vaughn ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Sottana ve Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı çift hanelere (51-41) çıkaran Fenerbahçe, final periyoduna 56-43 üstün girdi.

Son çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 62-46. Quigley'nin art arda bulduğu sayılarla Galatasaray, bitime 1,5 dakika kala farkı 4 sayıya indirdi: 70-66. Vaughn ile skor üreten Fenerbahçe, sahadan 75-68 galip ayrıldı.