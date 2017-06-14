Erman Kunter'den Galatasaray açıklaması: Gurur verici

Galatasaray Odeabank’ın yeni Başantrenörü Erman Kunter, takımın başına geçtikten sonra ilk açıklamalarını yaptı. Galatasaray Televizyonu’na konuşan Kunter; “10-15 gündür bazı görüşmeler yapıyorduk. Belli bir noktaya geldik ve bugün de mutlu sona ulaştık” diyerek konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Benim açımdan çok sevinç ve gurur dolu bir gelişme. Galatasaray’ın beni seçmiş olması gurur verici. Çabuk gelişen bir süreç oldu. 2002-2003 sezonunda da Galatasaray’da çalışmıştım. 15 yıl aradan sonra geri dönüş oldu. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık.”

‘GALATASARAY’IN HEDEFİ HER ZAMAN EN ÜST NOKTA’

Yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını söyleyen ve takımda çok fazla kontratlı oyuncu olmadığını hatırlatan Kunter, “Geçen sezonki takımdan bazı önceliklerimiz olacak. Galatasaray’ın hedefleri en üst nokta. 3 kulvarda yarışacağız. Biri Türkiye Ligi. Burada hedef en yukarı gitmek. Önümüzdeki sene bugünlerde final maçında oynamak birinci hedefimiz. Eurocup’ta ise kazanılan kupanın devamını getirmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası var. Bu camiada bundan aşağı hedef koymamız mümkün olamaz zaten” ifadelerini kullandı.