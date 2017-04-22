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  1. 22 Nisan 2017 14:22

THY Euroleague bizden sorulur

THY Euroleague Play-offlarına saha dezavantajıyla başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maçlar sonucunda İstanbul’a saha avantajını kazanarak döndü.

THY Euroleague bizden sorulur
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THY Euroleague’de play-off heyecanı serilerin ikinci maçlarıyla devam etti. Play-offların başında saha avantajları rakiplerinde olan Türk takımları, ilk iki karşılaşma sonucunda saha avantajını geri aldı.

Panathinaikos Superfoods’u deplasmanda 80-75 mağlup eden Fenerbahçe, Yunanistan’dan İstanbul’a 2-0 ile döndü. İlk maçı kaybeden Anadolu Efes de Barış ve Dostluk Salonu’nda karşılaştığı Olympiakos’u 73-71 yenerek, Abdi İpekçi’de oynanacak mücadelelere seride 1-1 geldi.

Normal sezonun lideri Real Madrid ile play-offta eşleşen Darüşşafaka Doğuş, rakibini 84-80 mağlup etti ve seriyi 1-1’e taşıdı.

Serilerin diğer maçları İstanbul’da oynanacak. Fenerbahçe’ye tek galibiyet yeterken, Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş’un ise rakiplerini 2 kez mağlup etmesi gerekiyor.

Darüşşafaka Doğuş , Anadolu Efes , Fenerbahçe , THY Euroleague