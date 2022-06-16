Euroleague Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da yer alacağı Euroleague'de 2022-2023 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

Basketbolun Avrupa'daki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar belli oldu. Alınan karara göre, Rus takımları 2022-2023 sezonunda organizasyonda yer alamayacak. Gelecek sezon THY Euroleague'de yer alacak takımlar şu şekilde: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, ALBA, Monaco, Milan, Baskonia, Kızılyıldız, Barcelona, B.Münih, Asvel, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, Partizan, R. Madrid, Valencia, Bologna, Zalgiris OBRADOVIC YENİDEN EUROLEAGUE'DE Rus takımlarının turnuvada yer alamama kararından sonra, Euroleague yönetimi Partizan ve Valencia'ya wild card verdi. Bu kararın ardından ise 9 kez Euroleague şampiyonluğu yaşayan Zeljko Obradovic Euroleague'ye dönmüş oldu.