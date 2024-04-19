  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe potadaki derbide Beşiktaş'ı devirdi

Fenerbahçe potadaki derbide Beşiktaş'ı devirdi

Fenerbahçe potadaki derbide Beşiktaş'ı devirdi
Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

Müsabakaya iki takım da temposuz başladı. Sarı-lacivertliler, dış atışlardan ve pota altından bulduğu basketlerle öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alandaki basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-21 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta temposunu artıran sarı-lacivertliler, sert savunması ve Tarık Biberovic'in etkili performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, son 10 saniyede Papagiannis'in smacıyla farkı 18'e çıkardı ve soyunma odasına 48-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı açmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın 23. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla 6-0'lık seri yakaladı: 54-30. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan Beşiktaş Emlakjet ise dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azaltmaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 25. dakikada attığı üçlükle farkı 15 sayıya kadar düşürdü: 56-41. Bu sayıdan sonra Wilbekin ile hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 70-50 üstün gitti.

Son periyot, siyah-beyazlı oyuncu Mathews'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başladı. Bu sayıdan sonra 4. çeyrekte her iki takımda hücumda etkili olamazken top kayıpları yaşadı. Maçın son dakikalarında tempo iyice düştü ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 87-66 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Erhan Gürsel

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 12, Hayes 2, Sertaç Şanlı 9, Şehmus Hazer 9, Wilbekin 18, Papagiannis 12, Biberovic 11, Guduric 6, Metecan Birsen, Ömer Ege Ziyaettin

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 17, Needham 8, Matt Mitchell 15, Simonovic 5, Samet Yiğitoğlu 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Yiğit Arslan 3, Kerem Konan 2, Delgado 8

1. Periyot: 25-21

Devre: 48-30

3. Periyot: 70-50

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi beşiktaş emlakjet maç sonucu basketbol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi