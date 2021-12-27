Fenerbahçe'nin maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi

THY EuroLeague’de Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması, rakip takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid‘in 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele İspanya temsilcisinde çıkan COVID-19 vakaları sebebiyle EuroLeague yönetimine iletilen talep doğrultusunda ertelendi.

Lig maçı da ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.