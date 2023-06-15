Filenin Efeleri, Dörtlü Final'i garantiledi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında konuk ettiği Portekiz'i 3-1 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, setin başlarında 4 sayılık (1-5) fark yakaladı. Toparlanarak aradaki farkı kapatan milli takım, 6-6'da eşitliği yakaladı. Milli takım geriden geldiği sette Yiğit Gülmezoğlu'nun etkili servisleriyle 13-10 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler setin sonlarına doğru farkı 5 sayıya (20-15) çıkardı. Bloklardaki etkinliği artıran Portekiz, aradaki farkı kapatarak, öne geçti 22-21 öne geçti. Daha az hata yapan Portekiz, ilk seti 25-23 önde bitirdi.

İkinci sete etkili başlayan Portekiz, başlarda 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Defansta etkinliği artıran milli takım, 7-7'de eşitliği yakaladı. Milli takım iyi oyununu sürdürerek geriden geldiği sette 2 sayı (12-10) öne geçti. Hücumda etkili oyununa devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü sete her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortasında milli takım 15-12 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 25-21 önde bitirmeyi başardı.

Dördüncü sete de iyi başlayan milli takım, setin başlarında 2 sayılık (7-5) fark yakaladı. Karşılıklı sayıların alındığı setin ortalarında Portekiz, 14-14'te eşitliği yakalasa da bloklarıyla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan milli takım dördüncü seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

Grubundaki beşinci maçında 4. galibiyetini alan A Milli Takım, 24-25 Haziran tarihlerinde Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını garantiledi.

Milli takım, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında ise 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacak.

Karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ramazan Çevik (Türkiye)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija)

Portekiz: Cveticanin, Tavares, Ferreira, Sinfronio, Pinto, Martins (Casas, Neves, Belo, Cunha)

Setler: 23-25, 25-20, 25-21, 25-20

Süre: 121 dakika (28, 28, 31, 34)