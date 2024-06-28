LeBron James oğlu ile aynı takımda oynayacak
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NBA ekibi Los Angeles Lakers, NBA Draft'ında Bronny James'i seçti. Böylece lig tarihinde ilk kez baba-oğul aynı takımda forma giyecek.
Los Angeles Lakers'ın efsane ismi LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oluyor.
LeBron James'in oğlu Bronny James, NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan Lakers tarafından seçildi.
39 yaşındaki LeBron, 19 yaşındaki oğlu Bronny ile aynı takımda oynayacak.
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