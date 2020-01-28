Tracy McGrady: Kobe genç ölmek istiyordu

NBA'in efsane isimlerinden Tracy McGrady, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'la ilgili flaş bir itirafta bulundu.

ESPN'de yayınlanan "Jump" programında açıklamalarda bulunan McGrady, "Kariyerinin ilk başlarında hep genç ölmekten bahsederdi. Bu çılgınca ama böyleydi. Şöyle derdi, 'Genç ölmek istiyorum. Ölümsüzleşmek istiyorum. Michael Jordan'dan daha iyi bir kariyere sahip olmak ve genç ölmek istiyorum.' Bunu söylemesinin çılgınca olduğunu düşünüyordum. Ama genç Kobe için bunlar normal şeylerdi. Yaşlı Kobe ise ailesinin yanında olmak istiyordu. Bu sözleri tabii ki çocukları doğmadan çok önceydi. Ondan sonra bu kafa yapısında değildi" ifadelerini kullandı.

McGrady kazada hayatını kaybeden Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna için de konuştu: "Çok özel biriydi. Tavırları, her şeyi Kobe gibiydi. Onu izlerken sanki Kobe'yi izler gibiydim. 13 yaşında fade-away (geriye çekilerek atış) atıyordu. Çok özel olacağını düşünüyordum. Ama bu fırsatı yakalayamayacak."

